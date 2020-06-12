В Ялте с 15 июня детские сады заработают в штатном режиме, но...

Руководитель сферы образования пояснил, что с 15 июня вступают в силу изменения в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У от 9 июня 2020 года.

В соответствии с этими изменениями дошкольные образовательные организации могут возобновлять работу в штатном режиме при соблюдении усиленных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей, — сообщил начальник Управления образования Администрации города Ялта Ренард Кутковский.

В администрации города подчёркивают: с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в дошкольных учреждениях должны неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора РФ по организации работы образовательных организаций. При этом Ренард Кутковский рекомендовал родителям помнить о том, что самым простым и действенным средством профилактики, по-прежнему, остается самоизоляция.

Искренне надеемся на сознательность родителей и в случае если в семье возможность оставить детей дома, лучше так и сделать, и тем более ни в коем случае не отправлять в детский сад ребенка с признаками заболеваний, — подчеркнул чиновник.