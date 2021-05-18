В Ялте с 31 мая приостановят все строительные работы

Согласно постановлению, подписанному главой местной администрации Яниной Павленко, с 31 мая по 30 сентября будут в Ялте будут приостановлены все виды строительных работ «на всей территории муниципального образования». В частности на объектах, расположенных ниже автомобильной дороги «Симферополь — Ялта — Севастополь» (Симферопольское шоссе, Южнобережное шоссе). Впрочем, остановятся не все стройки. Есть исключения.

Кроме объектов Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», объектов, реализуемых за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета, участников свободной экономической зоны (при наличии у них согласования Администрации города Ялта Республики Крым на осуществление строительных работ в указанный период), инвестиционных соглашений, производства земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций и аварийно-восстановительных работ, — говорится в тексте документа.