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В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль

В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:57 17.04.2020

В Ялту спецавтомобиль прибыл из Ростова-на-Дону. Инициатором привлечения для работы техники для помывки контейнеров выступил глава местной администрации Иван Имгрунт.

Сейчас тяжёлая ситуация, но она многому нас учит. К примеру, помывка улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, подъездов и общественных пространств будет продолжена в Ялте и после завершения режима повышенной готовности. Теперь у нас будет осуществляться и помывка контейнеров,  — отметил Иван Имгрунт. 

Работа будет проводиться один раз в 10 дней на постоянной основе. По словам специалистов, ранее данная работа в городе практически не велась, поскольку мыть контейнеры прямо на площадках с использованием ручных инструментов нельзя, согласно нормам СанПин. Пока уникальный агрегат, созданный на базе грузовой машины отечественными специалистами, будет работать на условиях аренды, а в дальнейшем, возможно, будет приобретён в собственность муниципалитета.

Представьте себе работу посудомоечной машины. Здесь примерно также: контейнер загружается, и под давлением моется горячей водой снаружи и внутри с использованием средств дезинфекции, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта руководителя компании «Южный город» Ивана Ашмарина.

Подобные машины работают по всему Южному Федеральному округу. В Ялте автомобиль «встанет в пару» с мусоросборными машинами ООО «Альтфатер».

В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте санитарную обработку контейнеров ТКО будет осуществлять спецавтомобиль

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