 В Ялте следователь подразделения МВД подозревается в покушении на мошенничество

По результатам мероприятий, проведенных УФСБ и отделом собственной безопасности МВД по РК, возбуждено уголовное дело в отношении следователя отделения по расследованию преступлений ОП №1 «Алупкинский» УМВД по г. Ялте. Он подозревается в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что в феврале текущего года в ходе встречи с местной жительницей следователь сообщил, что за материальное вознаграждение окажет содействие в получении права собственности на выморочное имущество, а именно – две квартиры в Ялте. При этом мужчина знал, что каким-либо образом повлиять на ситуацию у него нет возможности, желая присвоить полученные деньги. Спустя несколько дней сотрудник полиции получил от женщины 55 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел, направленный на хищение данной суммы, до конца он не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — рассказали подробности дела в Следкоме.

Оформлена явка с повинной. Подозреваемый признал свою вину в содеянном преступлении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

В МВД по РК, в свою очередь, отметили, что проводится проверка по возможным фактам противоправной деятельности сотрудника УМВД России по г. Ялте

В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом, — подчеркнули в крымской полиции.