В Ялте состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Время на подготовку ещё есть

2 августа в Ялте состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Маршрут забега пройдёт по живописным местам в центральной части города.

Спортсмены пробегут вдоль моря, среди исторических достопримечательностей Ялты. Старт забега состоится набережной в районе площади Ленина, откуда участники двинутся мимо стелы городам-побратимам, памятника «Антону Чехову и даме с собачкой», гостиницы «Ореанда», дворца Эмира Бухарского, далее по улицам Володарского, Севастопольская, Боткинская и Пушкинская вернутся на набережную, где состоится финиш, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

«ЗаБег.РФ» — это масштабное спортивное мероприятие с насыщенной концертной программой. Для участников и гостей полумарафона будут организованы выставка, экстрим- и фаер-шоу, фотозона, фудкорт, светошумовое представление и прочее.

Кроме того, Ялта наравне с другими городами сможет посоревноваться за звание «Беговой столицы» России, которая определяется по трем критериям: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников. Дистанции забега составят 1, 5, 10 и 21,1 км.

ВНИМАНИЕ! В связи с проведением мероприятия, 2 августа с 07:30 до 13:00 будет перекрыто движение, в том числе общественного транспорта по маршруту мероприятия:

площадь около памятника В. И. Ленину — ул. Набережная им. В.И.Ленина (стартово-финишная зона) — ул. Набережная им. В.И. Ленина — ул. Коммунаров (до поворота на ул. Сеченова) — ул. Сеченова — ул. Володарского (до поворота на ул. Севастопольская) — ул. Севастопольская — ул. Боткинская (до поворота на ул. Пушкинская) — ул. Пушкинская — ул. Набережная им. В. И. Ленина — Площадь около памятника В. И. Ленину, ул. Набережная им. В. И. Ленина (стартово-финишная зона).

А также будет обеспечено освобождение проезжей части от транспортных средств с 06:00 до 13:00 по маршруту проведения мероприятия забега.