В Ялте состоялось заседание Ливадийского клуба «Евразийство — идеология будущего»

Заседание Ливадийского клуба «Евразийство — идеология будущего» было посвящено теме евразийства как идеологии будущего и приурочено к 199-летней годовщине со дня рождения Н. Я. Данилевского. Председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков зачитал приветственный адрес Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, в котором, в частности, говорится:

Для многих присутствующих давно стало устойчивой традицией – каждый год в эти дни посвящать мероприятия, концентрировать свои мысли и эмоции на фигуре Николая Яковлевича Данилевского — великого мыслителя, заложившего идейный и теоретический фундамент современной концепции Русского мира. Насколько эта концепция актуальна сегодня, свидетельствует хотя бы то, с какой яростью на словосочетание «Русский мир» набрасываются все ненавистники России, стремящиеся остановить неуклонный рост мощи нашей страны, усиление её популярности и влияния в современном мире. Именно поэтому так актуален Данилевский сегодня. Очень символично и совсем не случайно такой разговор происходит в Крыму. Здесь неоднократно происходили знаковые, поворотные в формировании Русского мира события. Где ещё, как не в Крыму, говорить о перспективах нашей цивилизации, или, как говорил Данилевский, культурно-исторического типа.

В свою очередь, Сергей Цеков напомнил участникам заседания, что Ливадийский клуб проводится в Ялте в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» под эгидой Совета Федерации.

Ливадийский клуб был создан в 2018 году, до этого обсуждение идей Русского мира происходило на площадке Ливадийского форума, а еще ранее — в рамках Данилевских чтений, которые ежегодно проводились 10 декабря, в день рождения великого мыслителя и ученого, — отмечает сенатор.

Участники заседания выступили с докладами о евразийском учении как вековой традиции отечественной консервативной общественно-политической мысли; о мировой политике как состязании цивилизационных проектов, а также обсудили наследие Н.Я. Данилевского как основоположника цивилизационного подхода и предтечи евразийства.

В рамках Ливадийского клуба прошло также заседание Экспертного клуба Союзного государства, в рамках которого с докладами о перспективах развития интеграционного союза с учетом крымского контекста выступили политологи, ученые, общественные деятели из Беларуси, Азербайджана, ДНР и ЛНР.

Итогом заседания станет подписание Резолюции Ливадийского клуба, в которой, среди прочего, предлагается создать постоянно действующую дискуссионную площадку Клуба в социальных сетях, учредить печатное издание «Вестник Ливадийского клуба», продолжить популяризацию Ливадийского клуба путём организации выездных заседаний в ключевых пунктах Русского мира, а также провести в 2022 году ряд мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Николая Данилевского.

Источник информации и фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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