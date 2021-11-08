В Ялте состоялся траурный митинг в память о погибших на теплоходе «Армения»

В 80-ю годовщину трагической гибели теплохода «Армения» в Ялте состоялся траурный митинг. В нем приняли участие родственники погибших, представители руководства города, духовенства, военного комиссариата, ветеранских и молодёжных общественных организаций.

Траурный митинг традиционно прошёл у часовни Новомученников и Исповедников Российских, на стене которой размещена мемориальная табличка в память о гибели «Армении». По всем погибшим была отслужена панихида.

Сегодня мы чтим память погибших пассажиров теплохода «Армения», затонувшего у берегов Ялты 7 ноября 1941 года. В результате атаки с воздуха, совершенной фашистскими захватчиками, погибли тысячи ни в чём невинных людей. Спастись удалось лишь единицам. Память об этой страшной трагедии в наших сердцах будет жить вечно, — отметил глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский. 80 лет назад из ялтинского порта ушел в вечность теплоход «Армения», забрав с собой тысячи человеческих душ…. До сих пор история гибели «Армении» таит немало загадок, которые предстоит разгадать историкам и исследователям. Их первоочередная задача – установить имена всех погибших, наша — помнить… И о героических, и о страшных страницах истории. Чтобы ценить мир и жить в гармонии друг с другом, — в свою очередь добавила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Приехавшие в Ялту на памятное мероприятие родственники погибших, также напомнили, что «Армения» была не единственным транспортом, который вышел из Ялты и был уничтожен фашистами, но такого количества жертв, безусловно, не было ни в одном подобном случае.

В том, что случилось, виновата, безусловно, война, которую развязали гитлеровцы, и точку в которой поставил Нюрнбергский процесс. И сегодня мы с вами здесь чтим всех погибших в той войне, за победу в которой отдали жизни наши предки, — отметил председатель местного отделения ДОСААФ России города Новороссийска Геннадий Гуляй, чей родной дед был членом экипажа «Армении».

В завершение митинга его участники по традиции опустили в море цветы и венки в память о погибших.

Фото и материалы: отдел информационной политики ялтинской администрации.