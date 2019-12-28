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В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:39 28.12.2019

«Изюминкой» шоу стал воздушный десант Дедов Морозов.

В Ялте состоялся десятый, юбилейный Мороз-парад. В этом году в ярком шоу приняли участие 40 команд – свыше 900 человек. Традиционно команды прошли по нижней набережной от концертного зала «Юбилейный» к главной сцене.

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

Вслед за байкерами и духовым оркестром «Ялта», шествовали великаны Евпаторийского театра на ходулях, воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, команды поселковых клубов и Центров культуры населённых пунктов Большой Ялты, предприятий и организаций муниципального округа, а также – воспитанники спортивной школы борьбы имени И.М. Павленко и команды любителей зимнего плавания и закаливания из Севастополя и Симферополя.

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

Оригинальный сюрприз подготовили участники команды Ялтинской городской организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов: облачившись в зелёные плащи, они сформировали живую новогоднюю ель.

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

Ещё один «сюрприз» спустился с небес – 10 парапланеристов, облачённых в костюмы Дедов Морозов, стартовав с Ай-Петри и, покружив над Ялтой, приземлились прямо на набережной.

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

По инициативе главы администрации Ялты Ивана Имгрунта командам, участвовавшим в Мороз-параде, вручили не только памятные дипломы, но и мешки со сладкими подарками.

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В день проведения Мороз-парада, около круглого фонтана на набережной, начала свою работу Приёмная Деда Мороза. Навестить главного волшебника страны можно будет до 31 декабря включительно. А в последний день года в 22:00 на набережной стартуют народные гуляния. Как сообщила начальник Управления культуры администрации города Ялта Лариса Ковальчук, встреча 2020 года пройдет под девизом «Новогодние звезды».

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

Фото и материалы: отдел информобеспечения ялтинской администрации.

В Ялте сотни людей приняли участие в юбилейном Мороз-параде

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