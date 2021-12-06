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 В Ялте сотрудники полиции разыскали ребенка, самовольно покинувшего дом

В Ялте сотрудники полиции разыскали ребенка, самовольно покинувшего дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:43 06.12.2021

В Ялте с сообщением о пропаже ребенка в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее несовершеннолетний сын накануне ушел из дома, но домой так и не вернулся.

Поиски несовершеннолетнего начались безотлагательно. В территориальные отделы полиции, а также всем наружным патрулям была направлена ориентировка с приметами пропавшего мальчика. В результате проведенных поисковых мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение 16-летнего школьника.

Как выяснилось, причиной ухода стал конфликт между сыном и его отцом, после которого подросток решил начать самостоятельную жизнь. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели с мальчиком и его родителями профилактическую беседу.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), — сообщили в МВД по РК.

К счастью, за время отсутствия дома никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было.

В Ялте сотрудники полиции разыскали ребенка, самовольно покинувшего дом

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