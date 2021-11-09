В Ялте специалисты разных ведомств будут «патрулировать» город. Еженедельно и пешком

В Ялте создают рабочую группу из числа представителей департаментов по вопросам ЖКХ, мунконтроля, управления торговли, муниципальных предприятий.

Еженедельно члены комиссии пешим ходом патрулируют город. Задача – выявлять и фиксировать различные нарушения Правил благоустройства на объектах всех форм собственности – и муниципальных, и республиканских, и арендованных/частных, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

В частности фиксироваться будет ненадлежащее санитарное состояние территорий, отсутствие урн, разрисованные фасады, ограждения и прочее.

Глава администрации Ялты также уточнила, что по каждому факту сотрудники департамента муниципального контроля будут предупреждать собственника или балансодержателя о необходимости в десятидневный срок устранить нарушение.

За неисполнение – протокол и штрафы по ст. 3.11 Закона Республики Крым об административных нарушениях. Для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, для ИП – от 10 до 50 тысяч, для юрлиц – от 30 до 100 тысяч рублей, — пояснила Янина Павленко.

Уже направлены первые уведомления – за разрисованную стену на набережной, замусоренную территорию у касс Ялтинского морского порта, неработающие, исписанные и залепленные незаконной рекламой уличные автоматы, и прочее.

Глава администрации напомнила, что согласно Правилам благоустройства, собственники земельных участков, зданий и сооружений всех форм собственности обязаны содержать их в надлежащем санитарном состоянии, способы есть разные — ежедневно проводить уборку и не допускать замусоривания, своевременно закрашивать граффити, использовать «антивандальную» краску, установить видеонаблюдение.

Прошу отнестись с пониманием. Нет цели наказать – есть цель сделать любимый город чистым и опрятным, — говорит Янина Павленко.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта