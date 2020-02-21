В Ялте стартовала «праздничная торговля»

В Ялте праздничная торговля, приуроченная празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня, стартовала 21 февраля и продлится до 10 марта.

Дополнительно сообщаем, что постановлением Администрации города Ялта от 21.02.2020 № 398-п «Об установлении тарифа за предоставление торгового объекта временного сооружения для ведения предпринимательской деятельности по осуществлению праздничной торговли по адресу: г. Ялта, ул. Киевская, 4 (пл. Советская) с 21.02.2020 по 10.03.2020» установлен тариф в размере 1 800,00 рублей в день за один торговый объект, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

