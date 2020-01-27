В Ялте стартует приём заявок для участия в программе благоустройства дворов

С 1 февраля начинается приём заявок на включение дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2022 годы».

С 2018 года на территории муниципального образования продолжается реализация программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2022 годы». С 1 февраля и до 1 мая жители Ялты могут направить заявку на включение своих дворов в эту программу, — цитирует Отдел информационной политики Администрации Ялты заместителя начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Вадима Рымаря.

Перечень работ по благоустройству дворов, отмечают специалисты, включает в себя: ремонт подъездов, освещение территории, установку скамеек, урн, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование парковок, установку систем видеонаблюдения, озеленение территории, установку пандусов. Также в рамках этой муниципальной программы можно оборудовать детские, спортивные площадки, территорию для выгула домашних животных, установить ограждения и малые архитектурные формы.

Заявки на включение в муниципальную программу принимаются в департаменте по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Дзержинского 4.