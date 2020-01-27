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В Ялте стартует приём заявок для участия в программе благоустройства дворов
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте стартует приём заявок для участия в программе благоустройства дворов

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 18:24 27.01.2020

С 1 февраля начинается приём заявок на включение дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2022 годы».

С 2018 года на территории муниципального образования продолжается реализация программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2022 годы». С 1 февраля и до 1 мая жители Ялты могут направить заявку на включение своих дворов в эту программу, — цитирует Отдел информационной политики Администрации Ялты заместителя начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Вадима Рымаря.

Перечень работ по благоустройству дворов, отмечают специалисты, включает в себя: ремонт подъездов, освещение территории, установку скамеек, урн, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование парковок, установку систем видеонаблюдения, озеленение территории, установку пандусов. Также в рамках этой муниципальной программы можно оборудовать детские, спортивные площадки, территорию для выгула домашних животных, установить ограждения и малые архитектурные формы.

Заявки на включение в муниципальную программу принимаются в департаменте по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Дзержинского 4.

Заявка должна включать в себя сопроводительное письмо, протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов, решение собственников о включении в программу, перечень работ по благоустройству двора,  форму и долю финансового/трудового участия в реализации проекта.  Кроме того, необходимо предоставить дизайн-проект благоустройства дворовой территории, который должен включать в себя описание проекта в текстовой и графической форме  по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству зон, перечень и стоимость работ. Комиссия оценивает заявки в соответствии с критериями, среди которых — продолжительность эксплуатации многоквартирного дома, проведение капитального ремонта, финансовая дисциплина собственников помещений многоквартирного дома, количество зарегистрированных лиц в жилом доме, а также финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

В Ялте стартует приём заявок для участия в программе благоустройства дворов

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