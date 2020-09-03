В Ялте установят сотню новых контейнерных площадок для сбора мусора

В администрации Ялты подчёркивают: количество мусора, причем не только в центральной части города, но и в спальных районах, в разгар курортного сезона существенно увеличивается. Это вызывает справедливый гнев как у местных жителей, так и у туристов.

Для решения этого вопроса, благодаря содействию Министерства ЖКХ Крыма, уже в ближайшее время, будут приобретены и установлены около 100 контейнерных площадок для сбора ТКО. В центральной части города частично решить этот вопрос планируется за счет установки новых, более вместительных урн, — цитирует Отдел информационной политики Администрации Ялта главу города Ивана Имгрунта.

По словам чиновника, есть у этой проблемы и другая сторона: в курортный сезон население города увеличивается в разы, соответственно растут и объёмы работ у регионального оператора, который занимается сбором и вывозом ТКО. А вот дополнительные договора на сбор и вывоз мусора граждане, принимающие у себя гостей, заключать не торопятся.

Значительно меньше мусора станет у нас и в том случае, если предприниматели будут устанавливать у своих объектов урны, как того требуют Правила благоустройства. Только так, совместными усилиями, мы сможем сделать наши улицы чище, — подчеркивает градоначальник.

Вместе с тем, Иван Имгрунт убежден, что в том, что коммунальные службы зачастую не успевают своевременно опустошать урны и контейнеры, есть вина и субъектов хозяйствования.

Урны должны стоять у магазинов и кафе, но их нет. Гостиницы, отели и иные базы размещения должны платить за мусор в зависимости от количества принятых туристов, но часто не делают этого. В сезон население увеличивается в разы, количество мусора тоже, а уровень платежей за ТКО остаётся прежним, — говорит глава администрации города.

В качестве примера он привёл набережную, где есть частные дома, в которых собственники помещений, сдавая жилье внаём, выносят мусор в урны и контейнеры на набережной, вместо того чтобы заключить договор на вывоз ТКО.

Кто-то не доносит мусор до урны, а потом эти же люди жалуются, что в городе грязно, — отметил Иван Имгрунт, добавив, что администрация Ялты, безусловно, наведет порядок в городе, однако без помощи жителей справиться будет сложно. — Поэтому призываю всех, и в особенности объекты хозяйствования, обязательно заключать договора на вывоз мусора и бережнее относиться к родному городу.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта