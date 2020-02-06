В Ялте утвердили административный регламент по установке наружной рекламы на городских объектах

Постановление, регулирующее порядок размещения наружной рекламы в Ялте, подписал глава администрации города Иван Имгрунт, сообщает отдел информполитики администрации.

Основная цель регламента — повысить качество предоставления и исполнения муниципальной услуги по оформлению размещения наружной рекламы и информационных досок на объектах, находящихся в собственности муниципального образования. В частности, в административном регламенте указан перечень необходимых документов, порядок обращения в государственные структуры, установленные законом сроки рассмотрения обращения, ответственность должностных лиц и ряд других параметров, — говорится в сообщении.

В документе также отмечено, что установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности без заключенного соответствующего договора не допускается. Речь идёт как о земельных участках, так и о зданиях, сооружениях и ином недвижимом имуществе, которое находится в муниципальной собственности.

Согласно административному регламенту, в случае самовольной установки наружной рекламы либо информационных табличек на муниципальной собственности, конструкция на основании соответствующего предписания будет демонтирована, а её собственник обязан возместить расходы по демонтажу, хранению, а в необходимых случаях — утилизации демонтированных объектов.