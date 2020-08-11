В Ялте ужесточают ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции

Как уточнил глава администрации города Иван Имгрунт в эфире «Ялта-ТВ», соответствующие решения приняты Главой Республики Сергеем Аксеновым и руководством регионального ведомства Роспотребнадзора.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией жесткие требования, в частности, выдвинуты к сфере обслуживания, в том числе обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров и т. д. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности, — цитирует Ивана Имгрунта Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

По словам чиновника, в сложившейся обстановке при массовом скоплении отдыхающих эти меры необходимы, и обратил внимание, что согласно камерам наблюдения, которые считают количество пошедших мимо людей, на набережной Ялты в июле побывало 240 тысяч человек. При этом глава администрации Ялты заверил, что «к такому развитию событий городские власти были готовы».

Конечно, предписания тяжело соблюдать на пляже или во время передвижения по набережной, но каждый должен думать о собственном здоровье и своих близких, — подчеркнул Иван Имгрунт и призвал рестораторов, владельцев магазинов и сотрудников отелей соблюдать масочный режим.

Кроме того, глава администрации сообщил о возобновлении дезинфицирующей обработки мест общего пользования, дорог, остановок транспорта, подъездов.

Но это уже должно производиться в плановом порядке вне зависимости от роста заболеваемости, и на эти цели будут выделяться дополнительные средства, — заявил Иван Имгрунт. — Мы создаем условия для нормального отдыха людей, но нужно понимать, что как раньше уже не будет, и необходимо обращать внимание на соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора в целях нормального прохождения курортного сезона и для сохранения здоровья людей.