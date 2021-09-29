В Ялте в начале октября стартует акция «Здоровая Ялта»

В субботу, 2 октября, на набережной города (в районе «Сферы» (кафе «Коффишка»). стартует комплекс физкультурных мероприятий «Здоровая Ялта» — это зарядка с профессиональными тренерами городских спортивных учреждений.

Прежде всего, мы хотим привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом как можно больше ялтинцев и гостей нашего города. Кроме того, мы еще раз напоминаем о необходимости ведения здорового образа жизни и занятиях физкультурой, — отмечает начальник Управления спорта и физической культуры администрации Ялты Евгения Пономарева.

Занятия для жителей и гостей города всех возрастов будут проходить в период со 2 октября по 30 октября каждый вторник с 07.00 утра и в субботу с 10.00 утра. Организатором мероприятий выступает Управление спорта и физической культуры. По информации: Отдела информационной политики Администрации города Ялта