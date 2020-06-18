В Ялте в общественном транспорте возобновлено предоставление льготного проезда

В Ялте перевозки пассажиров осуществляются по 37 муниципальным автобусным маршрутам, которые обслуживают 8 частных автотранспортных предприятий и по 4 троллейбусным.

Все перевозчики уведомлены о возобновлении бесплатного проезда в городских и пригородных маршрутах гражданам, предъявившим льготное удостоверение установленного образца, — отмечают в отделе по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации города.

При этом, отмечают специалисты, несмотря на проведенную работу, поступают жалобы пассажиров на отказ водителей отдельных маршрутов в предоставлении права льготного проезда:

Информацию о фактах отказа необходимо сообщать в отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи Администрации города Ялта в рабочие дни по тел. (3654) 23-13-64 или в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) по тел. (3654) 23-93-83, +7 978 901 41 12. Для принятия адресных мер реагирования нужно сообщить дату, место инцидента, номер маршрута и номер транспортного средства.

Кроме того, сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, в рамках проведения линейных контролей отдельное внимание уделяется чистоте транспортных средств. В течение июня перевозчикам, допустившим неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств (наличие пыли в салоне, грязных и порванные чехлов, ржавых металлических деталей) выданы предписания на устранение нарушений.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта