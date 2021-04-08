В Ялте в субботу — Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

Акция пройдет 10 апреля, ее главная цель — популяризация рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить каждый день от 6 до 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать необходимый минимум физической активности Организаторы акции – МБУ «Городской подростково-молодежный центр» убеждены, что будущее у Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» в нашем городе есть.
Мы абсолютно уверены, что при правильной организации процесса, жители и гости нашего города пойдут по маршруту, — отмечают организаторы. — Много зависит от нас с вами. От личного примера и нашей активности. Врачи, учителя (прежде всего физкультуры), депутаты, чиновники, отставники и молодые люди, прошедшие службу в армии, волонтеры, спортсмены, студенты — приходите сами и привлекайте друзей, знакомых, коллег. Приходите всей семьей! Это даст хороший результат пропаганды здорового образа жизни в Ялте.
Программа направлена на развитие и популяризацию естественных методов оздоровления и руководствуется принципом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».
Сбор 10 апреля, в 9-30, на Массандровском пляже, у тренажерного зала «Vasil Gum». Старт в 10.00. Протяженность маршрута — 3 километра.
Маршрут: — Массандровский пляж — ул. Рузвельта – Набережная им. В.И. Ленина – Приморский пляж – Приморский парк, бассейн Черное море (финиш).
На финише участников акции ждет восстановительная зарядка и угощение горячим чаем.
Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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