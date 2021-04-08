В Ялте в субботу — Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

Мы абсолютно уверены, что при правильной организации процесса, жители и гости нашего города пойдут по маршруту, — отмечают организаторы. — Много зависит от нас с вами. От личного примера и нашей активности. Врачи, учителя (прежде всего физкультуры), депутаты, чиновники, отставники и молодые люди, прошедшие службу в армии, волонтеры, спортсмены, студенты — приходите сами и привлекайте друзей, знакомых, коллег. Приходите всей семьей! Это даст хороший результат пропаганды здорового образа жизни в Ялте.