В Ялте внедряют еженедельные «патрули благоустройства»

В Ялте внедряют новый подход к контролю за порядком в городе. По информации главы администрации курортного города Янины Павленко, создается рабочая группа из числа представителей департаментов по вопросам ЖКХ, мунконтроля, управления торговли, муниципальных предприятий.

Еженедельно члены комиссии пешим ходом патрулируют город. Задача – выявлять и фиксировать различные нарушения Правил благоустройства на объектах всех форм собственности – и муниципальных, и республиканских, и арендованных, частных. Фиксируются ненадлежащее санитарное состояние территорий, отсутствие урн, разрисованные фасады, ограждения. По каждому факту Департамент муниципального контроля предупреждает собственника/балансодержателя о необходимости в десятидневный срок устранить нарушение. За неисполнение – протокол и штрафы по ст. 3.11 Закона Республики Крым об административных нарушениях. Для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, для ИП – от 10 до 50 тысяч, для юрлиц – от 30 до 100 тысяч рублей, — рассказала Янина Павленко.

По ее словам, первые уведомления уже направлены – за разрисованную стену на набережной и замусоренную территорию у морских касс, за неработающие, исписанные граффити и залепленные незаконной рекламой уличные автоматы.

Чиновница напомнила: собственники земельных участков, зданий и сооружений всех форм собственности обязаны содержать их в надлежащем санитарном состоянии.

Способы есть разные: ежедневно проводить уборку и не допускать замусоривания, своевременно закрашивать граффити, использовать «антивандальную» краску, установить видеонаблюдение. Прошу отнестись с пониманием. Нет цели наказать – есть цель сделать любимый город чистым и опрятным, — резюмировала Павленко.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.