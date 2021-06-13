В Ялте вручили награды «Признание года»

В Ялте состоялась ежегодная официальная церемония награждения победителей акции в сфере курортов и туризма Республики Крым «Признание года», а также был дан старт высокому летнему курортному сезону 2021 года.

В этом году премия «Признание года» празднует пятилетний юбилей. За свою историю акция приобрела статус авторитетного профессионального конкурса, победа в котором высоко ценится представителями крымского турбизнеса. Организаторами акции выступают Государственный Совет и министерство курортов и туризма Республики Крым.

События 2020 года ярко показали, что туризм — очень важная и самостоятельная отрасль экономики полуострова, которая оказывает огромное влияние на десятки смежных отраслей.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что число отдыхающих в Крыму в этом году может превысить восемь миллионов.

В этом году из-за введенных ограничений в связи с пандемией COVID-19 у людей нет возможности поехать на отдых за границу, поэтому очень большой популярностью пользуются крымские курорты. Крым — это не только отдых на пляже, набирают большую популярность разные виды туризма: исторические, гастрономические и винные туры, а также зелёный туризм, — подчеркнул Владимир Константинов.

По его словам, практически каждый населённый пункт полуострова становится курортным местом, туристическая отрасль развивается динамично и задача местной власти создавать инфраструктуру для качественного отдыха гостей Крыма.

Только за последние три года построены десятки отелей и новых объектов показа, достраиваются туристические кластеры, на которые уже приходят серьезные инвесторы и это далеко не предел, еще многое предстоит сделать, и будет сделано. Но все это возможно только благодаря людям, занятым в отрасли, тем, кто своим профессионализмом формируют новые сегменты отрасли, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Экспертный совет акции «Признание года» определил победителей по двадцати одной номинации в направлениях «Объекты», «Туризм» и «Люди».

Победители акции в сфере курортов и туризма «Признание года» в 2021 году:

Номинация «Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»: Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Буревестник» МВД РФ

Номинация «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»: ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» имени Гелиловичей»

Номинация «Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд»: ООО «ГАРАНТ-СВ» санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA

Номинация «Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды»: ООО «Южный берег», Курортный клуб «Дачi»

Номинация «Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды», ИП Кузь Сергей Александрович, гостиничный комплекс «Мечта Тея»

Номинация «Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды»: ООО «Гостиница «Москва»

Номинация «Лучшее туристское предприятие»: ООО «Крымский туроператор «Рюкзак путешествий»

Номинация «Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма»: крестьянское (фермерское) хозяйство Помогалов Иван Николаевич, эко-ферма «Чудо Ослик»

Номинация «Лучший пляж», ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ «ПОРТО-МАРЕ», пляж ПАРК-ОТЕЛЯ «ПОРТО-МАРЕ»

Номинация «Лучший объект общественного питания»: ООО «Дом доктора Штейнгольца», ресторан-музей «Жюль Верн»

Номинация «Лучший объект показа»: Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»

Номинация «Лучший врач санаторно-курортной сферы»: Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-акушер-гинеколог филиала АО «Клинический санаторий «Полтава»

Номинация «Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы»: Сырова Елена Ивановна, главная медицинская сестра отдела медицинского обеспечения филиала АО «Клинический санаторий «Полтава»

Номинация «Лучший работник службы приема и размещения»: Нестерова Елена Васильевна, администратор службы приема и размещения ООО «Таврия»

Номинация «Лучшая горничная»: Гаврилова Инна Вячеславовна, заведующая номерным фондом – старшая горничная ИП Минасян Наталья Георгиевна (гостиница «Украина»»)

Номинация «Лучший повар»: Тангиров Рустам Хусанович, ментор-шеф ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» (резиденция «Крымский бриз»)

Номинация «Лучший официант»: Чередник Владимир Игоревич, официант ИП Ременюк Виктория Александровна (ресторан «Рыбацкая деревня»)

Номинация «Лучший экскурсовод»: Голуб Светлана Алексеевна, экскурсовод ИП Голуб Светлана Алексеевна

Номинация «Лучшее событийное мероприятие»: ООО «Экстрим Крым», Международный молодежный фестиваль EXTREME Крым

Номинация «Лучший объект туризма, доступный для всех»: Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей»

Номинация «Специальная номинация»: администрация города Судака, фестиваль фестивалей «Таврида — АРТ».

Кроме того, победителям вручены сертификаты на участие в Межрегиональной туристской выставке «Открытый Крым», Международной туристической выставке «МИТТ» и на комплексное продвижение отеля на Туристическом портале Республики Крым и в туристско-информационном центре в аэропорту Симферополя.