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В Ялте введут запрет на строительство

В Ялте введут запрет на строительство

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 03.07.2020

О том, что в Ялте намерены ввести запрет на строительство — частично и на период курортного сезона,  в прямом эфире местного телеканала сообщил глава администрации города Иван Имгрунт:

Мораторий на строительство будет введён усечено, поскольку строительная отрасль понесла большие убытки в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому мораторий в основном будет касаться строительных объектов, которые примыкают к береговой линии.

Вместе с тем, отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, градоначальник подчеркнул, что на объектах ФЦП работы в курортный сезон останавливаться не будут:

У нас есть стадион «Авангард», где порядка миллиарда рублей вложено в строительство. И сейчас мы ведём переговоры с подрядчиком о работе на объекте в три смены. 

По словам чиновника, основные общестроительные работы должны быть завершены к декабрю, а в первом квартале будущего года стадион должен быть сдан.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте введут запрет на строительство

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