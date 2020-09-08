В Ялте выберут самый «заповедный» сувенир России

В Ялте, в рамках празднования международного Дня туризма 26-28 сентября, при поддержке министерства курортов и туризма Республики Крым состоится Всероссийская Выставка народных художественных промыслов.

В бархатный сезон на набережной курортной столицы Крыма соберутся лучшие товаропроизводители, чтобы продемонстрировать сувенирную продукцию своих природных территорий – Национальных парков, природных заповедников, дендрологических парков и ботанических садов.

Целью проведения Выставки является популяризация и продвижение производителей изделий народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на особо охраняемых природных территориях, на внутреннем и международном туристских рынках, — сообщают организаторы.

Деловая программа Выставки будет посвящена вопросам продвижения бренда особо охраняемых природных территорий через создание и распространение народно-художественных промыслов. Участие в деловой программе примут представители Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и торговли, товаропроизводители, руководство особо охраняемых природных территорий и специалисты в области народно-художественной культуры.

Также, каждый вечер в дни работы Выставки на набережной будут проходить концерты, посвященные международному Дню туризма.

В рамках Выставки пройдет Всероссийский конкурс на лучший сувенир «Заповедный сувенир» . Победители заочного тура презентуют на Выставке свои сувениры. О своем участии уже заявили Санкт-Петербург, Волгоградская, Владимирская, Вологодская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Московская области, Алтайский край и Крым.