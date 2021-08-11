В Ялте вынесли приговор сотрудникам УМВД России — за получение взятки

Ялтинский городской суд Республики Крым признал виновными должностных лиц УМВД России по г. Ялта в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). История такова:

Согласно материалам уголовного дела, гражданин А. и гражданин В., занимая должности младших инспекторов патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ялте, в январе 2021 года, находясь на территории Центрального рынка, расположенного в г. Ялта, выявили на указанном участке местности гражданина Н., совершившего административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1, ч. 1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации; нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации; невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а также выявили признаки административного правонарушения в действиях юридического лица ООО «Центральный рынок» и должностных лиц указанного юридического лица.

В ходе осуществления производства по делам об административных правонарушениях, при составлении протокола об административном правонарушении присутствовала супруга вышеуказанного гражданина и высказала в адрес должностных лиц правоохранительного органа просьбу не привлекать к административной ответственности юридическое лицо ООО «Центральный рынок» и должностных лиц указанного юридического лица, предложив им денежное вознаграждения за указанное бездействие.

В этой связи у сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ялте возник совместный преступный умысел, направленный на получение взятки от супруги гражданина Н. в виде денег в размере 15 000 рублей, за совершение бездействия в пользу ООО «Центральный рынок» и должностных лиц указанного юридического лица, которое входило в их служебные полномочия.

Незамедлительно, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно, согласились с предложением на получение от последней денежных средств в сумме 2 тысячи рублей в качестве части незаконного денежного вознаграждения. Получив денежные средства в размере двух тысяч рублей, должностные лица патрульно-постовой службы полиции высказали в адрес супруги гражданина Н. требования о необходимости передачи им оставшейся части незаконного денежного вознаграждения в размере 13 тысяч рублей, на что она согласилась.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, для облегчения получения оставшейся суммы взятки, обвиняемые решили использовать в качестве посредника гражданина Д., не сообщая ему о том, что денежные средства, которые ему необходимо будет получить, не являются взяткой, на что последний согласился.

Далее, действуя по достигнутой ранее договоренности с одним из должностных лиц, гражданин Д. (посредник) получил от супруги гражданин Н. денежные средства в сумме 13 тысяч рублей в качестве оставшейся части взятки для дальнейшей передачи должностным лицам правоохранительного органа, однако не смог передать денежные средства взяткополучателям по независящим от них обстоятельствам, так как действия посредника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В судебном заседании обвиняемые свою вину признали в полном объеме. В качестве смягчающих обстоятельств судом учтено признание подсудимыми вины, а также их раскаяние в содеянном.

При назначении наказания судом принято во внимание активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, молодой возраст подсудимых. В отношении должностных лиц судом вынесен приговор, согласно которому виновным назначено наказание в виде 7лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в сумме 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах системы Министерства внутренних дел РФ на срок 5 лет. Назначенное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев суд постановил считать условным с испытательным сроком в 5 лет. Кроме того, на период испытательного срока на осужденных возложены следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа; периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, — сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда РК.

Приговор суда не вступил в законную силу.