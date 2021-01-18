В Ялте задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

На маршруте патрулирования в одном из пригородов Ялты сотрудниками патрульно-постовой службы был остановлен 35-летний мужчина, вызвавший подозрение у стражей порядка.

Во время проверки по специальным базам полицейские обнаружили, что гражданин находится в федеральном розыск за уклонение от исполнения наказания, предусмотренного судом, с отбыванием в колонии-поселении. Ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, после чего будет передан инициаторам розыска в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.