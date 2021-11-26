В Ялте задержали очередного наркосбытчика

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России в Ялте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель.

Во время проведения обыска по месту проживания, сотрудниками полиции обнаружено более 50 полимерных пакетов, предположительно содержащих различные виды наркотических средств. Со слов подозреваемого, данные вещества он приобрел через Интернет для дальнейшего сбыта посредством организации тайников. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятые вещества (более 200 г) являются различными видами наркотиков, такими как «Марихуанна», «Амфетамин», «Альфа-Соль», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полиция предупреждает о последствиях «легкого» заработка. Анонимность, которую якобы предоставляют Интернет-ресурсы при незаконных операциях с наркотиками, обеспечить не удастся. Полицейскими на постоянной основе осуществляется мониторинг Интернет-пространства по выявлению сайтов, форумов и социальных страниц с целью пресечения распространения наркотических средств и психотропных веществ.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым