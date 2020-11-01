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 В Ялте задержали подозреваемого в квартирной краже
Фото: МВД

В Ялте задержали подозреваемого в квартирной краже

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:11 01.11.2020

В Ялте в полицию с сообщением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропала крупная сумма денег и несколько ювелирных изделий. Сумма ущерба составила около 400 тыс. рублей.

Выехавшие по указанному адресу полицейские в составе следственно-оперативной группы произвели осмотр места происшествия. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, проверили наличие камер видеонаблюдения и собрали имеющиеся улики. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ялты, ранее уже судимый за имущественное преступление, — сообщили в МВД по РК.

В ходе допроса сотрудники полиции установили, что мужчина проник в жилое помещение, отжав пластиковое окно. Убедившись в отсутствии хозяев, он похитил чужое имущество и скрылся. Под тяжестью улик подозреваемый написал явку с повинной и рассказал, что похищенные вещи продал, а деньги потратил на личные нужды.

По п. «а», «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в крупном размере) возбуждено уголовное дело. Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый содержится под арестом.

В Ялте задержали подозреваемого в квартирной краже

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