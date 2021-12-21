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В Ялте заготовили более 700 тонн посыпки для "спасения" дорог от непогоды
фото: pxhere.com

В Ялте заготовили более 700 тонн посыпки для «спасения» дорог от непогоды

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 18:53 21.12.2021

В Ялте МБУ «ДЭУ» заготовлено 700 тонн посыпочного материала, свои запасы сделали и управляющие компании. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко и уточнила, что на расчистку улиц в течение получаса готовы выйти 8 спецавтомобилей, расчисткой Южнобережного шоссе и других республиканских дорог будет заниматься предприятие ГУП РК «Крымавтодор», при сложной ситуации руководство города обратится за помощью к сторонним организациям. Чиновник также призвала автомобилистов не парковать личный автотранспорт на узких улицах, что необходимо для проезда уборочной спецтехники, а также воздержаться от поездок в случае сильного снегопада.

Напоминаю, к этому времени все давно уже должны были «переобуть» машины в зимнюю резину. Будьте осторожны!, — заключила глава администрации города Ялта.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте заготовили более 700 тонн посыпки для "спасения" дорог от непогоды

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