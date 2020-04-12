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В Ялте завершают формировать список баз размещения, работающих «под чёрным флагом»
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте завершают формировать список баз размещения, работающих «под чёрным флагом»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:45 12.04.2020

В Ялте мини-отели, гостевые дома и другие базы размещения, работающие вне закона, выявляют по приказу глава администрации города Ивана Имгрунта.

Некоторые  базы размещения нелегально работали в регионе и до введения режима повышенной готовности, в связи с чем, администрацией города совместно с налоговой службой и иными структурами была проведена масштабная работа по выявлению таких объектов. Мониторинг проводился по всему муниципальному образованию городской округ Ялта, и в настоящее время, практически полностью сформирована база данных нарушителей,  всего дополнительной отработке подлежат 9 территорий, после чего будет сформирован соответствующий список, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

В ялтинской администрации подчёркивают: все те, кто нарушают закон сейчас и принимают отдыхающих вопреки запрету – понесут заслуженное наказание.

Но этот список нам поможет и после снятия ограничительных мер. Он станет действенным инструментом борьбы с теми, кто в курортный сезон работает «под чёрным флагом», кто не платит налоги, используя при этом городские сети, — заявил Иван Имгрунт.

В Ялте завершают формировать список баз размещения, работающих «под чёрным флагом»

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