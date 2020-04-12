В Ялте завершают формировать список баз размещения, работающих «под чёрным флагом»

В Ялте мини-отели, гостевые дома и другие базы размещения, работающие вне закона, выявляют по приказу глава администрации города Ивана Имгрунта.
Некоторые базы размещения нелегально работали в регионе и до введения режима повышенной готовности, в связи с чем, администрацией города совместно с налоговой службой и иными структурами была проведена масштабная работа по выявлению таких объектов. Мониторинг проводился по всему муниципальному образованию городской округ Ялта, и в настоящее время, практически полностью сформирована база данных нарушителей, всего дополнительной отработке подлежат 9 территорий, после чего будет сформирован соответствующий список, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.
В ялтинской администрации подчёркивают: все те, кто нарушают закон сейчас и принимают отдыхающих вопреки запрету – понесут заслуженное наказание.
Но этот список нам поможет и после снятия ограничительных мер. Он станет действенным инструментом борьбы с теми, кто в курортный сезон работает «под чёрным флагом», кто не платит налоги, используя при этом городские сети, — заявил Иван Имгрунт.