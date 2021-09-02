В Ялте завершилась акция «Помоги пойти учиться»

Традиционно в преддверии 1 сентября сотрудники полиции и Ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи оказывают адресную помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В рамках акции «Помоги пойти учиться».

В этом году инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Ялта совместно с сотрудниками ГБУ РК «ЯЦСССДМ» оказали помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Стражи порядка навестили семьи, проживающие в разных уголках Большой Ялты, вручили ребятам подарки и поздравили с приближающимся началом учебного года, пожелав хороших отметок по всем дисциплинам. Во время встречи сотрудники полиции пообщались с несовершеннолетними, разъяснили им правила безопасного поведения в общественных местах, в школе и на улице. Вместе с тем стражи правопорядка напомнили школьникам о соблюдении правил дорожного движения. Также правоохранители провели профилактические беседы с родителями, разъяснили вопросы оказания социальной помощи, призвали ответственно относиться к своим обязанностям и уделять особое внимание досуговой занятости своих детей, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Кроме того, в рамках акции инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с представителями Общественного совета при управлении посетили семьи, состоящие на учете в полиции. Они проверили жилищно-бытовые условия, в которых воспитываются дети, и вручили школьникам канцелярские принадлежности и наборы для творчества.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за подарки и пообещали быть ответственными, старательно учиться и не хулиганить, — говорят специалисты администрации.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта