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В Ялте презентовали интерактивную выставку, посвящённую Дню Победы

В Ялте зрителей ждут интерактивные площадки выставки, посвящённой Дню Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 13:41 09.05.2021

Выставка, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работает на набережной Ялты. Экспозицию презентовали 8 мая.

Данная выставка вызвала фурор не только среди местных жителей, но и гостей курорта. Целый день шли люди, смотрели, фотографировались, задавали вопросы и конечно же восхищались и благодарили организаторов. Многие из гостей, с материковой части, искренне удивлялись, что ДОСААФ России, оказывается, в Крыму жив!!! Работа выставки продлится до 18.00- 09 мая и завершится торжественным маршем всех участников этого проекта. Торопитесь успеть! — отмечают в оргкомитете события.

В Ялте презентовали интерактивную выставку, посвящённую Дню Победы В Ялте презентовали интерактивную выставку, посвящённую Дню Победы В Ялте презентовали интерактивную выставку, посвящённую Дню Победы В Ялте презентовали интерактивную выставку, посвящённую Дню Победы В Ялте презентовали интерактивную выставку, посвящённую Дню Победы

фотографии предоставлены организаторами мероприятия

В Ялте зрителей ждут интерактивные площадки выставки, посвящённой Дню Победы

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