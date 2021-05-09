В Ялте зрителей ждут интерактивные площадки выставки, посвящённой Дню Победы

Выставка, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работает на набережной Ялты. Экспозицию презентовали 8 мая.

Данная выставка вызвала фурор не только среди местных жителей, но и гостей курорта. Целый день шли люди, смотрели, фотографировались, задавали вопросы и конечно же восхищались и благодарили организаторов. Многие из гостей, с материковой части, искренне удивлялись, что ДОСААФ России, оказывается, в Крыму жив!!! Работа выставки продлится до 18.00- 09 мая и завершится торжественным маршем всех участников этого проекта. Торопитесь успеть! — отмечают в оргкомитете события.