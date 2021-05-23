В ялтинской администрации — новые кадровые назначения

Заместителем главы администрации Ялты назначен Игорь Викторович Красий, долгое время возглавлявший МУП «Ялтинские тепловые сети». Основным направлением его работы будет сфера жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее отрасль курировал мой первый заместитель – Владимир Анатольевич Буряк. Пожелаем ему здравия, скорейшего восстановления и возвращения в строй. Но мы не можем бросить такое важное направление, как ЖКХ, тем более у нас в разгаре курортный сезон. На это направление нужен человек, который четко знает, что нужно делать. Игорь Красий — именно такой человек. Он хорошо известен ялтинцам как руководитель МУП «Ялтинские тепловые сети». Уверена, они в тандеме с руководителем Департамента ЖКХ Лери Сванидзе будут плодотворно работать и показывать хорошие результаты, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Янину Павленко.

Игорь Красий родился 30 июня 1987 года в Ялте. Окончил Таврический Национальный Университет им В.И. Вернандского по специальности «магистр права», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» и факультет политологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Благодарю главу администрации Янину Павленко, депутатский корпус, лично Главу муниципального образования-председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского. Для меня это кредит доверия и очень большая ответственность. Учитывая, что у нас набирает обороты курортный сезон, первоочередная задача – поддерживать хорошее санитарное состояние города и укрепить наши позиции на придомовых территориях, уделяя им повышенное внимание. Все службы будут предоставлять еженедельный план работы и после отчитываться по его выполнению. Это краткосрочные задачи, — заявил Игорь Красий.

Что касается долгосрочных планов, по словам новоиспечённого чиновника, то будет проведена реорганизация работы муниципальных предприятий, продолжится реализации проекта «Комфортная городская среда», установка детских площадок и многое другое.

Также на должность руководителя Гурзуфского территориального органа назначен Виктор Романович Гамаль. Он родился 12 мая 1957 года в городе Зимогорье. Окончил Киевский государственный институт культуры им. А.Е.Корнейчука. Работал на руководящих должностях организаций и предприятий Крыма, был депутатом Ялтинского городского совета второго созыва.

Виктор Романович переходит на муниципальную службу, на привычное ему место работы, так как он занимал данную должность с апреля 2002 по апрель 2010 год. Главой Республики и мной принято решение доверить ему руководство Гурзуфом, — отмечает Янина Павленко.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта