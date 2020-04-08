Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | В Ялтинском регионе могут ввести особый противопожарный режим

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ялтинском регионе могут ввести особый противопожарный режим

В Ялтинском регионе могут ввести особый противопожарный режим

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:05 08.04.2020

Особый противопожарный режим в Ялтинском регионе может быть введён в связи с участившимися пожарами и возгораниями в лесной местности.

Ситуацию с участившимися пожарами обсудили в ходе утреннего заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции на территории МО ГО Ялта. 7 апреля в Ялте произошло сразу два лесных пожара. Так, днём  в заповеднике выше пгт Массандра загорелась лесная подстилка на площади 0,7 га. Благодаря своевременной реакции лесников, сотрудников  Управления Гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации Ялты и МЧС, в кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. А вечером 7 апреля, пламя полыхнуло в другой части заповедника: на площади 0,75 га загорелась лесная подстилка на труднодоступном горном участке в районе Боткинской тропы. В тушении были задействованы 80 человек и 25 единиц техники, однако полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 12:00 8 апреля. Кроме того, небольшие возгорания в течение всего дня происходили  в различных районах ЮБК, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Вопрос введения на территории муниципального образования особого противопожарного режима поручил глава администрации Ялты Иван Имгрунт:

Мы тут с вирусом воюем, а теперь ещё и лесные пожары добавились. Накануне только обсуждали, что нужно усилить меры, ввести особый противопожарный режим. А в первую очередь, необходимо перекрыть дороги в лес, усилить патрулирование. В помощь лесникам направить волонтёров, казаков, полк народного ополчения, — подчеркнул глава администрации Ялты.

Напомним, при введении особого противопожарного режима, сотрудники лесхоза и лесоохраны получат полномочия составлять протоколы на нарушителей, сумма штрафов может быть увеличена в 3 раза. Сейчас, согласно статье  8.32 КОаП РФ при нарушении  правил пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, штраф для граждан составляет  5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических лиц и предпринимателей – от 500 тысяч до миллиона рублей.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялтинском регионе могут ввести особый противопожарный режим

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.