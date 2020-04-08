В Ялтинском регионе могут ввести особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Ялтинском регионе может быть введён в связи с участившимися пожарами и возгораниями в лесной местности.

Ситуацию с участившимися пожарами обсудили в ходе утреннего заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции на территории МО ГО Ялта. 7 апреля в Ялте произошло сразу два лесных пожара. Так, днём в заповеднике выше пгт Массандра загорелась лесная подстилка на площади 0,7 га. Благодаря своевременной реакции лесников, сотрудников Управления Гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации Ялты и МЧС, в кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. А вечером 7 апреля, пламя полыхнуло в другой части заповедника: на площади 0,75 га загорелась лесная подстилка на труднодоступном горном участке в районе Боткинской тропы. В тушении были задействованы 80 человек и 25 единиц техники, однако полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 12:00 8 апреля. Кроме того, небольшие возгорания в течение всего дня происходили в различных районах ЮБК, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Вопрос введения на территории муниципального образования особого противопожарного режима поручил глава администрации Ялты Иван Имгрунт:

Мы тут с вирусом воюем, а теперь ещё и лесные пожары добавились. Накануне только обсуждали, что нужно усилить меры, ввести особый противопожарный режим. А в первую очередь, необходимо перекрыть дороги в лес, усилить патрулирование. В помощь лесникам направить волонтёров, казаков, полк народного ополчения, — подчеркнул глава администрации Ялты.

Напомним, при введении особого противопожарного режима, сотрудники лесхоза и лесоохраны получат полномочия составлять протоколы на нарушителей, сумма штрафов может быть увеличена в 3 раза. Сейчас, согласно статье 8.32 КОаП РФ при нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, штраф для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических лиц и предпринимателей – от 500 тысяч до миллиона рублей.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта