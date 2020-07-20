В Ялтинском регионе планируется отремонтировать 4 общественных и 2 дворовых территории

Отремонтировать 4 общественных и 2 дворовых территории в Ялтинском регионе планируют восстановить в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Федеральные и республиканские власти ежегодно способствуют развитию Ялты, Алупки и посёлков ЮБК. В конце июля будут заключены контракты по ремонту 4 общественных пространств, все работы должны быть выполнены до конца 2020 года, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Ивана Имгрунта.

По всем объектам, говорят специалисты, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Среди объектов, которые предполагается капитально отремонтировать — сквер им. Калинина, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон), сквер на ул. Стахановская (Массандра), парк М.П. Чеховой. Также начнётся первый этап ремонта в парке Годлевского в Алупке, и сквере в Симеизе, — ремонт данных территорий продолжится в 2021-м году. На всех объектах предполагается дополнительное озеленение, ремонт пешеходных дорожек и лестниц, установка уличного освещения, установка урн, скамеек, иных малых архитектурных форм и прочее.

Также в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и партийного проекта «Городская среда» будет произведён ремонт дворовых территорий на улице Крупской в районе домов № 36, 42, 38 корп. 1, 2, 3, 4, 5.

По дворовым территориям также разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Готовится пакет документов для заключения контрактов по единственному поставщику с ГУП РК «Крымавтодор», — пояснил Иван Имгрунт.

По словам главы администрации, ранее были завершены работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий на общую сумму 67 093,865 тыс.руб.

В том числе отремонтированы дворы дома №34 по улице Сосновой, домов № 3, 5 по улице Черкасова, дома №6 по улице Октябрьской, домов №15, №17 №31 по улице Суворовской, домов №3 и №5 по улице Украинской, дома №42 по улице Красноармейской и дома №12 в переулке Сосновом, а также двор в районе дома №4 по улице Южнобережное шоссе в пгт Массандра, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

