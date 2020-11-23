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В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку

В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:58 23.11.2020

В  Ялтинском регионе 51 новую «умную» обстановку обещают установить до конца года.

«Умные остановки» оборудованы камерами видеонаблюдения и электронными табло с информацией об автобусных маршрутах. Здесь можно будет воспользоваться бесплатным интернетом, а также зарядить телефон. Процесс установки успешно прошел проверку специалистов «Центра оперативного реагирования при Совете министров РК, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

К работам уже приступили по адресам:

  • пгт. Гаспра» (в сторону Ялты), в районе дома №41 по ул. Севастопольское шоссе;
  • пгт. Гаспра» (в сторону Алупки), в районе дома №12 по ул. Севастопольское шоссе;
  • ул. Коммунаров «Строителей», в сторону центра;
  • ул. Коммунаров «Строителей», из центра;
  • ул. Блюхера «Автодель, в сторону центра;
  • ул. Блюхера «Автодель, из центра;
  • ул. Блюхера «Вертолетная площадка», в сторону центра;
  • ул. Блюхера «Вертолетная площадка», из центра;
  • ул. Блюхера «Украинская» из города;
  • ул. Блюхера «Украинская» в центр;
  • ул. Блюхера «Промбаза», в сторону центра;
  • ул. Блюхера «Промбаза», из центра;
  • ул. Блюхера «Крымэнерго» в сторону центра;
  • ул. Блюхера «Крымэнерго» из центра;
  • ул. Кирова «Ромашка»;
  • ул. Кирова «Партизанская»;
  • ул. Кирова «Чернова»;
  • ул. Кирова «Соханя»;
  • ул. Кирова «Домик Чехова», в сторону центра;
  • ул. Кирова «Домик Чехова», из центра;
  • ул. Кирова «Гнездышко», в сторону центра;
  • ул. Кирова «Гнездышко», из центра;
  • ул. Кирова «Сельпо»;
  • г. Алупка, «Зеленый мыс»;
  • ул. Халтурина «Мостик»;
  • г. Алупка «Южнобережная»;
  • ул. Жадановского;
  • ул. Найденова, 10;
  • ул. Кривошты;
  • ул. Московская (бывший рыбзавод);
  • ул. Свердлова, 89;
  • ул. Свердлова, 61;
  • ул. Свердлова, 47;
  • ул. Свердлова, 48;
  • ул. Свердлова,  «МО»;
  • пер. Свердлова;
  • пгт Массандра ул. Мира, 24;
  • пгт Массандра «Шайба», в сторону Ялты;
  • пгт Массандра «Шайба», из Ялты;
  • пгт Массандра «Стахановская»;
  • пгт Массандра «ВПТУ»;
  • пгт Массандра «Винодела Егорова»;
  • п. Васильевка «Школа»;
  • ул. Изобильная;
  • пгт Симеиз «Кольцо».

В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку

К работам приступят в ближайшее время по адресам:

  • ул. Гоголя, 26;
  • ул. Блюхера «Альтфатер»;
  • шоссе Дражинского «Нефтебаза;
  • шоссе Дражинского «Прибрежный;
  • шоссе Дражинского «Магарач»;
  • пгт Гурзуф «Автовокзал».

Завершить работы планируется до 7 декабря. После – будет осуществлен дополнительный выезд и осмотр качества выполненных работ, и если со стороны Департамента по вопросам ЖКХ не будет претензий то будет произведен расчёт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку

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