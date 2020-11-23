В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку

В Ялтинском регионе 51 новую «умную» обстановку обещают установить до конца года.

«Умные остановки» оборудованы камерами видеонаблюдения и электронными табло с информацией об автобусных маршрутах. Здесь можно будет воспользоваться бесплатным интернетом, а также зарядить телефон. Процесс установки успешно прошел проверку специалистов «Центра оперативного реагирования при Совете министров РК, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

К работам уже приступили по адресам:

пгт. Гаспра» (в сторону Ялты), в районе дома №41 по ул. Севастопольское шоссе;

пгт. Гаспра» (в сторону Алупки), в районе дома №12 по ул. Севастопольское шоссе;

ул. Коммунаров «Строителей», в сторону центра;

ул. Коммунаров «Строителей», из центра;

ул. Блюхера «Автодель, в сторону центра;

ул. Блюхера «Автодель, из центра;

ул. Блюхера «Вертолетная площадка», в сторону центра;

ул. Блюхера «Вертолетная площадка», из центра;

ул. Блюхера «Украинская» из города;

ул. Блюхера «Украинская» в центр;

ул. Блюхера «Промбаза», в сторону центра;

ул. Блюхера «Промбаза», из центра;

ул. Блюхера «Крымэнерго» в сторону центра;

ул. Блюхера «Крымэнерго» из центра;

ул. Кирова «Ромашка»;

ул. Кирова «Партизанская»;

ул. Кирова «Чернова»;

ул. Кирова «Соханя»;

ул. Кирова «Домик Чехова», в сторону центра;

ул. Кирова «Домик Чехова», из центра;

ул. Кирова «Гнездышко», в сторону центра;

ул. Кирова «Гнездышко», из центра;

ул. Кирова «Сельпо»;

г. Алупка, «Зеленый мыс»;

ул. Халтурина «Мостик»;

г. Алупка «Южнобережная»;

ул. Жадановского;

ул. Найденова, 10;

ул. Кривошты;

ул. Московская (бывший рыбзавод);

ул. Свердлова, 89;

ул. Свердлова, 61;

ул. Свердлова, 47;

ул. Свердлова, 48;

ул. Свердлова, «МО»;

пер. Свердлова;

пгт Массандра ул. Мира, 24;

пгт Массандра «Шайба», в сторону Ялты;

пгт Массандра «Шайба», из Ялты;

пгт Массандра «Стахановская»;

пгт Массандра «ВПТУ»;

пгт Массандра «Винодела Егорова»;

п. Васильевка «Школа»;

ул. Изобильная;

пгт Симеиз «Кольцо».

К работам приступят в ближайшее время по адресам:

ул. Гоголя, 26;

ул. Блюхера «Альтфатер»;

шоссе Дражинского «Нефтебаза;

шоссе Дражинского «Прибрежный;

шоссе Дражинского «Магарач»;

пгт Гурзуф «Автовокзал».

Завершить работы планируется до 7 декабря. После – будет осуществлен дополнительный выезд и осмотр качества выполненных работ, и если со стороны Департамента по вопросам ЖКХ не будет претензий то будет произведен расчёт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта