В Ялтинском регионе установят 51 новую остановку

В Ялтинском регионе 51 новую «умную» обстановку обещают установить до конца года.
«Умные остановки» оборудованы камерами видеонаблюдения и электронными табло с информацией об автобусных маршрутах. Здесь можно будет воспользоваться бесплатным интернетом, а также зарядить телефон. Процесс установки успешно прошел проверку специалистов «Центра оперативного реагирования при Совете министров РК, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.
К работам уже приступили по адресам:
- пгт. Гаспра» (в сторону Ялты), в районе дома №41 по ул. Севастопольское шоссе;
- пгт. Гаспра» (в сторону Алупки), в районе дома №12 по ул. Севастопольское шоссе;
- ул. Коммунаров «Строителей», в сторону центра;
- ул. Коммунаров «Строителей», из центра;
- ул. Блюхера «Автодель, в сторону центра;
- ул. Блюхера «Автодель, из центра;
- ул. Блюхера «Вертолетная площадка», в сторону центра;
- ул. Блюхера «Вертолетная площадка», из центра;
- ул. Блюхера «Украинская» из города;
- ул. Блюхера «Украинская» в центр;
- ул. Блюхера «Промбаза», в сторону центра;
- ул. Блюхера «Промбаза», из центра;
- ул. Блюхера «Крымэнерго» в сторону центра;
- ул. Блюхера «Крымэнерго» из центра;
- ул. Кирова «Ромашка»;
- ул. Кирова «Партизанская»;
- ул. Кирова «Чернова»;
- ул. Кирова «Соханя»;
- ул. Кирова «Домик Чехова», в сторону центра;
- ул. Кирова «Домик Чехова», из центра;
- ул. Кирова «Гнездышко», в сторону центра;
- ул. Кирова «Гнездышко», из центра;
- ул. Кирова «Сельпо»;
- г. Алупка, «Зеленый мыс»;
- ул. Халтурина «Мостик»;
- г. Алупка «Южнобережная»;
- ул. Жадановского;
- ул. Найденова, 10;
- ул. Кривошты;
- ул. Московская (бывший рыбзавод);
- ул. Свердлова, 89;
- ул. Свердлова, 61;
- ул. Свердлова, 47;
- ул. Свердлова, 48;
- ул. Свердлова, «МО»;
- пер. Свердлова;
- пгт Массандра ул. Мира, 24;
- пгт Массандра «Шайба», в сторону Ялты;
- пгт Массандра «Шайба», из Ялты;
- пгт Массандра «Стахановская»;
- пгт Массандра «ВПТУ»;
- пгт Массандра «Винодела Егорова»;
- п. Васильевка «Школа»;
- ул. Изобильная;
- пгт Симеиз «Кольцо».
К работам приступят в ближайшее время по адресам:
- ул. Гоголя, 26;
- ул. Блюхера «Альтфатер»;
- шоссе Дражинского «Нефтебаза;
- шоссе Дражинского «Прибрежный;
- шоссе Дражинского «Магарач»;
- пгт Гурзуф «Автовокзал».
Завершить работы планируется до 7 декабря. После – будет осуществлен дополнительный выезд и осмотр качества выполненных работ, и если со стороны Департамента по вопросам ЖКХ не будет претензий то будет произведен расчёт.
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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