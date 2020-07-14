В Ялтинском регионе в выходные дни — сельскохозяйственные ярмарки

Реализация продукции сельхозпроизводителей запланирована в Ялте, Алупке и посёлках муниципального образования:

в пятницу, 17 июля, в пгт Кореиз на улице Маяковского, в районе дома № 10;

в субботу, 18 июля, в пгт Форос на улице Космонавтов, 18;

в воскресенье, 19 июля, в пгт Краснокаменка на улице Алуштинская.

На следующей неделе ярмарки пройдут:

в пятницу, 24 июля, в пгт Кореиз на улице Маяковского, в районе дома № 10;

в субботу, 25 июля в пгт Симеиз на улице Советская, в районе дома № 18, кольцо; в пгт Форос на улице Космонавтов, 18; в пгт Массандра, пгт Никита, 7.

в воскресенье, 26 июля, в г. Алупка, на улице Ленина, в районе санатория «Южнобережный».

Время работы ярмарок – с 7:00 до 16:00.

Участники ярмарки обязаны обеспечить уборку рабочего места и прилегающей территории, соблюдение санитарных норм и правил, правил благоустройства города, а также масочного режима и применение дезинфицирующих средств, — подчёркивают в ялтинской администрации.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта