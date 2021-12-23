В Ялту прибыли новые учебники и оборудование для медицинских кабинетов

«58 тонн знаний», — так определила получение новых учебников глава администрации Ялты Янина Павленко:

По этим учебникам будем учить ялтинских деток с 1 сентября 2022 года – когда вступят в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Также, по словам главы администрации, предстоит распределить одновременно поступившее оборудование для медицинских кабинетов по 18 школам и 7 детским садам. В Ялту на этот раз доставлены мебель, холодильники, весы, кушетки, ростомеры. Янина Павленко подчёркивает, что в былые годы такие кабинеты, в которых детям оказывали первую медицинскую помощь, действовали в каждой школе.

Сейчас мы восстанавливаем их и передаем в ведение Федерального медико-биологического агентства, – обратила внимание глава администрации и подчеркнула, что при этом «останется решить важный вопрос – кто в этих кабинетах будет работать». Городские власти обещают «проработать» его с ФМБА.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: образование в Крыму