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В Ялту прибыли новые учебники и оборудование для медицинских кабинетов

В Ялту прибыли новые учебники и оборудование для медицинских кабинетов

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 12:15 23.12.2021

«58 тонн знаний», — так определила получение новых учебников глава администрации Ялты Янина Павленко:

По этим учебникам будем учить ялтинских деток с 1 сентября 2022 года – когда вступят в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Также, по словам главы администрации, предстоит распределить одновременно поступившее оборудование для медицинских кабинетов по 18 школам и 7 детским садам. В Ялту на этот раз доставлены мебель, холодильники, весы, кушетки, ростомеры. Янина Павленко подчёркивает, что в былые годы такие кабинеты, в которых детям оказывали первую медицинскую помощь, действовали в каждой школе.

Сейчас мы восстанавливаем их и передаем в ведение Федерального медико-биологического агентства, – обратила внимание глава администрации и подчеркнула, что при этом «останется решить важный вопрос – кто в этих кабинетах будет работать». Городские власти обещают «проработать» его с ФМБА.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялту прибыли новые учебники и оборудование для медицинских кабинетов

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