В эти дни больше всего забот крымским спасателям доставили женщины-туристы

То ли мужчины ленивы и не любопытны, то ли осенний туризм больше привлекает женщин, но хроника МЧС свидетельствует: в эти дни работы крымским спасателям прибывали именно туристки.

16 октября, в 17:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что женщина, находясь в районе горного массива Караул — Оба травмировала ногу и не может самостоятельно передвигаться. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавшей и транспортировке ее к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

15 октября, в 20:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Партизанского водохранилища Симферопольского района заблудилась женщина, требуется помощь спасателей. Всего в спасательных работах приняло участие пятеро бойцов МЧС и одна единица техники. Женщину обнаружили в течение часа, в медицинской помощи она не нуждалась. Просто туристка испугалась темноты и незнакомой местности.

Также вчера, в 10:55, в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Боткинской тропы городского округа Ялта, женщина оказалась в труднодоступном месте. Требуется помощь спасателей. В течение короткого времени сотрудники «КРЫМ-СПАС» установили голосовой контакт с пострадавшей и приступили к спасательной операции.

Специалисты Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения подняли жительницу города Санкт- Петербург на вершину скалы Ставри-Кая. После, по тропе проводили женщину в безопасное место. В медицинской мощи она не нуждалась, — рассказали в МЧС РК.

Как выяснилось, туристка во время прогулки по Боткинской тропе свернула на так называемую «ложную тропу» и оказалась на труднодоступном участке со скальными обрывами. Но все хорошо, что хорошо заканчивается.

Фото: ГУ МЧС России по РК.