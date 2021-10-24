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В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 20:15 24.10.2021

В эти выходные более 100 местных фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. С начала года сельхозтоваропроизводители Республики реализовали в крымской столице более 21 тысячи тонн продукции.

В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

С января этого года объем реализованной сельскохозяйственной продукции в республике почти на 2 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Это говорит о том, что сельскохозяйственные ярмарки становятся все популярнее у крымчан. Такие мероприятия дают возможность жителям и гостям полуострова приобрести высококачественную и свежую продукцию по минимальным ценам. Стоимость овощей, фруктов, мясных и колбасных изделий, а также круп, яиц, растительного масла, молочной продукции на 20-25% дешевле рыночных, — отметил крымский вице-премьер.

В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

Также глава минсельхоза Крыма напомнил, что ярмарочные мероприятия проходят в рамках исполнения поручения Главы РК Сергея Аксёнова с целью стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию.

В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

Сегодня в Симферополе традиционно работают две наши площадки на улице Ракетная 10, а также в микрорайоне Каменка, ул. Крымской весны 31. На ярмарочных локациях идет бойкая торговля, покупатели приобретают запасы на зиму, благодарят местных фермеров за возможность купить вкусную продукцию, — добавил заместитель председателя Совета министров РК.

В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

По информации представленной администрациями муниципальных образований Республики Крым за период с 15 октября по 21 октября 2021 года организовано и проведено: 280 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, задействовано более 2 000 ярмарочных мест, реализовано 627,6 тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, приняли участие 1 694 сельхозтоваропроизводителей.

Фото: минсельхоз РК.

 

В эти выходные более 100 фермеров привезли в Симферополь порядка 120 тонн собственной продукции  

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