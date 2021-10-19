В этом году Ялтинский международный экономический форум не состоится

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и других массовых мероприятий.

По согласованию с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий, — отметил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, причиной отмены форума является сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране.

Приношу извинения приглашенным гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год, — добавил Глава РК.

Сергей Аксёнов уточнил, что форум состоится, как только позволит ситуация.