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В этом году ЯМЭФ пройдет в Крыму с 4 по 6 ноября
на фото: Россия. Ялта. 20 апреля 2017. Во время III Ялтинского международного экономического форума в гостинице Мрия

В этом году ЯМЭФ пройдет в Крыму с 4 по 6 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:28 21.05.2021

О том, что в 2021 году Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в Крыму с 4 по 6 ноября, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, озвучивая отчет о результатах деятельности Совета министров РК в 2020 году в Государственном Совете Республики Крым.

К сожалению, в прошлом году пришлось из-за пандемии отменить одно из самых важных международных мероприятий российского Крыма – Ялтинский международный экономический форум. В этом году он пройдет с 4 по 6 ноября, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, несмотря на пандемию и перенос Ялтинского и Ливадийского международных форумов, в прошлом году были проведены важные международные мероприятия.

В частности, состоялся рабочий визит членов крымского правительства в Индию, где были проведены переговоры с руководством Международного форума БРИКС, региональными властями, видными политиками, общественниками, а также с представителями деловых кругов Индии. Помимо этого, знаковым событием стал июньский визит в Крым представителей европейских стран и депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что одним из ключевых событий минувшего года стало открытие в ноябре консульства Республики Никарагуа в Республике Крым. Кроме того, по словам Главы Крыма, в течение года представители Крыма принимали участие в работе Совета по правам человека ООН и в совещаниях ОБСЕ.

Полный текст Отчета Главы Республики Крым о результатах деятельности Совета министров Республики Крым за 2020 год доступен по ссылке

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В этом году ЯМЭФ пройдет в Крыму с 4 по 6 ноября

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