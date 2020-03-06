В этом году Крым потратит на ремонт и строительство дорог 17 миллиардов рублей

Крым получит в этом году на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог 17 млрд. рублей. Масштабные дорожные работы начнутся 1 апреля. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

У нас 17 млрд. рублей на этот год. Я говорил еще в декабре о том, что все цифры уже согласованы. Их просто нужно было на бумаге представить. Планы все есть, публичные в том числе, со всеми регионами согласованы. Средства есть, в марте месяце все будут законтрактованы. С 1 апреля самое позднее все уже выйдут на работы, — сказал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что за три года за счет средств Президентского фонда, без учета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», более 25% региональных и муниципальных дорог полуострова будут приведены в нормативное состояние.

Это впервые, действительно. Мы рассчитываем, что подрядчики — мощные, мобилизация техники и людей на полуострове есть. По расходованию средств бюджетных, по выполнению программ у них отставаний нет. Поэтому надеемся, что в городах они точно так же справятся на улицах, и у нас будут действительно серьезные изменения, — уточнил Глава Республики.

Напомним, Президент России Владимир Путин в начале февраля дал Правительству РФ и властям Крыма около десятка поручений, касающихся строительства различных объектов на полуострове. В частности, до 15 марта надлежит «рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и других профильных организаций для строительства автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства».

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в Крыму составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии – только 23,5%.