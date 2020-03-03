В этом году на пожарах в Крыму погибли 28 человек. Страшная статистика — говорят в МЧС

По данным на 6:00 3 марта с начала года в Крыму был ликвидирован 421 пожар различного рода.

Гибель людей на пожарах с начала года составила уже 28 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель больше практически на 12 %! Это вызывает серьезную обеспокоенность в МЧС, поэтому спасатели призывают соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от беды! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Так, напомним, вчера в 10:29 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре в частном домовладении с. Плодородное Красногвардейского района. При разведке места происшествия было обнаружено двое погибших — здесь.

По словам специалистов чрезвычайного ведомства, в большинстве случаев причиной возникновения возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового и печного отопления.

МЧС Республики Крым призывает соблюдать меры пожарной безопасности:

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ:

Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по очистке дымохода от сажи. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма. На полу перед топкой прибейте металлический лист размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см. от топящейся печи, не складируйте дрова вплотную к печи и не сушите белье близко к топящейся печи.

ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствия. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях. Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте – выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение; предупредите соседей; — вызовите службу газа с улицы по телефону «104».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и спровоцировать замыкание. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.