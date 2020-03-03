В этом году на пожарах в Крыму погибли 28 человек. Страшная статистика — говорят в МЧС

По данным на 6:00 3 марта с начала года в Крыму был ликвидирован 421 пожар различного рода.
Гибель людей на пожарах с начала года составила уже 28 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель больше практически на 12 %! Это вызывает серьезную обеспокоенность в МЧС, поэтому спасатели призывают соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от беды! — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.
Так, напомним, вчера в 10:29 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре в частном домовладении с. Плодородное Красногвардейского района. При разведке места происшествия было обнаружено двое погибших — здесь.
По словам специалистов чрезвычайного ведомства, в большинстве случаев причиной возникновения возгорания становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового и печного отопления.
МЧС Республики Крым призывает соблюдать меры пожарной безопасности:
ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ:
- Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по очистке дымохода от сажи.
- Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.
- На полу перед топкой прибейте металлический лист размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист.
- Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.
- Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.
- Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.
- Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см. от топящейся печи, не складируйте дрова вплотную к печи и не сушите белье близко к топящейся печи.
ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
- Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
- Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствия.
- Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.
- Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
- Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.
- Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте – выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.
- Если запах газа не исчезает: покиньте помещение; предупредите соседей; — вызовите службу газа с улицы по телефону «104».
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора.
- Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.
- Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.
- Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и спровоцировать замыкание.
- Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.
- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.
- Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.