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В этом году работающих детских лагерей будет совсем мало
Фото: campmandarin.ru

В этом году  работающих детских лагерей будет совсем мало

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 16.06.2020

В России обычно в июне открывается свыше 40 тысяч детских лагерей — летних оздоровительных учреждений, однако в этом году в связи с COVID-19 их откроется на порядок меньше, заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

С 1 июля более 5-7 тысяч детских учреждений откроются, — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Еникеев также сообщил, что почти в 500 детских оздоровительных учреждениях по всей России были обнаружены нарушения пожарной безопасности.

У нас на сегодняшний день есть вопросы к 486 объектам, зданиям с нарушениями требований пожарной безопасности, — сказал он.

Еникеев отметил, что наибольшее количество нарушений было зафиксировано в учреждениях в Татарстане, Башкирии, на Алтае, в Чувашии, Ставропольском крае, Приморском крае, в Крыму, Краснодарском крае и Якутии.

Директор Департамента добавил, что главной причиной пожаров в детских учреждениях по-прежнему остаются электротехнические неисправности, которые составляют 98% от общего числа возгораний.

В свою очередь, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что летний оздоровительный сезон в детских лагерях в этом году начнется с большой долей вероятности 1 июля. Решения об открытии лагерей будут принимать регионы. По словам Брагиной, в лагерях этим летом смогут отдохнуть менее 7 млн. детей.

По материалам «Интерфакс».

В этом году  работающих детских лагерей будет совсем мало

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