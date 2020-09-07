В этом году в Херсонесе пройдет кинофорум «Золотой Витязь»

Международный кинофорум «Золотой Витязь» – это ежегодный фестиваль духовно-нравственного кино, основанный народным артистом России Николаем Бурляевым в 1992 году. Масштабное мероприятие объединяет лучших представителей кинематографа из разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». В этом году одной из площадок фестиваля станет музей-заповедник «Херсонес Таврический». В рамках мероприятия на территории музея-заповедника пройдут кинопоказы, мастер-классы, также будет открыта выставка «Три сестры. Преемственность поколений».

С 8 по 10 сентября в кинолектории Херсонеса в 12:00 будут проходить кинопоказы, посвященные Великой Отечественной войне. Во всех фильмах принимал непосредственное участие Николай Бурляев. Ретроспектива будет открыта фильмом Андрея Тарковского «Иваново детство». Данная картина раскроет историю мальчика Ивана, потерявшего родителей во время войны. Режиссер хотел передать всю противоестественность войны и выбрал тему детства, так как оно «больше всего контрастирует с войной». В этот же день, 8 сентября, состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Ольгой Будиной, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Отметим, что 9 сентября, в 12:00 зрители увидят фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман», а 10 сентября в кинолектории покажут ленту болгарского режиссера Маргарита Николова «Стихи».

14 сентября, на открытии XI Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь», участников фестиваля ждет насыщенная программа. В 11:00 состоится открытие выставки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки – «Три сестры. Преемственность поколений», которая будет сопровождаться комментариями художников. Временная выставка будет функционировать с 14 сентября по 14 октября. Также в этот день будет представлено видео об истории форума, перед зрителями выступит Николай Бурляев.

На следующий день, 15 сентября, состоится показ документального фильма о творчестве народного художника Сергея Андрияки. В 11:30 у посетителей фестиваля будет уникальная возможность принять участие в мастер-классах. В 14:00 начнется показ фильмов, посвященных творчеству народных художников России – Александру Шилову и Илье Глазунову.

«Золотой Витязь» – это замечательное культурное событие, которое объединяет русское искусство. На фестивале вас ждет много мероприятий, которые точно не оставят вас равнодушными. Первые кинопоказы в рамках кинофорума пройдут уже завтра, и начнутся они в 12:00, — отметили в Херсонесе.