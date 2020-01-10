В этом году в Ялте начнётся реконструкция городских рынков

В Ялте в октябре 2020 года должна начаться реконструкция Центрального (овощного) рынка. В настоящее время, отмечают в местной администрации, его санитарное состояние вызывает недоумение как у местных жителей, так и у приезжих. При этом дешёвые торговые места, которые предлагает руководство рынка, находятся рядом с мусорными контейнерами и именно поэтому процветает незаконная торговля на улице – люди не хотят торговать в антисанитарии.

Состояние бетонного покрытия, люков, прилавков, крыш, общая захламлённость территории не может не вызывать возмущения. К тому же, предприниматели осуществляют свою деятельность на своё усмотрение, контроля нет: как положен товар, насколько это удобно для клиентов, для соседних торговцев, каждый сам себе режиссёр, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта начальника департамента муниципального контроля Валентину Целентис.

По словам чиновника, особое возмущение вызывает состояние платного общественного туалета:

На более чем тысячу человек арендаторов, плюс посетители — всего три кабинки туалета, остальные используется под склад хлама, коробок и прочего. Особенно удивляет то, что платить должны и предприниматели, хотя в договорах у них прописано обратное.



По мнению Валентины Целентис, санитарный порядок на Центральном рынке необходимо навести в самые кратчайшие сроки, возможно даже закрыть его для этих целей на несколько дней и в целом, какое-то время до начала реконструкции он может существовать в таком виде.

Похожие проблемы есть и на Пушкинском рынке, который выстроен стихийно, где отсутствует ветеринарный врач, нет проветривания, отсутствуют ливнёвки, не обеспечена пожарная безопасность. Проект реконструкции данного торгового объекта готов, получено согласие предпринимателей и если администрация города окажет содействие в оформлении документов на землю, работы можно будет начать в конце этого месяца и уже к апрелю полностью завершить. Практически нет нареканий к работе мини-рынка на улице Кривошты, где выстроены торговые павильоны, сезонному рынку в Гурзуфе, который передан МУП ТИЦ ЮБК и где сейчас наводится порядок, а также – рынку в Алупке, где построена лаборатория, организована подача воды для мытья рук и овощей, ежедневно ведётся санитарная уборка, — отмечают в Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Наиболее проблемным Валентина Целентис назвала рынок на улице Сеченова, который, заняв часть тротуара, вплотную примкнул к высоковольтной подстанции.

Непонятно вообще как он появился и имеет ли право на существование это архитектурное уродство 90-х годов. Улица под уклоном в 30 градусов, потоки воды в дождь стекают прямо на рынок, туалет закрыт, вещи вывешиваются на щитки подстанции, — сообщила Валентина Целентис.

Она также рассказала, что при всём при этом на данном рынке один из самых высоких тарифов – 15 тысяч рублей в месяц и как результат – в районе процветает несанкционированная торговля.

В свою очередь глава администрации города Иван Имгрунт настаивает: на каждом рынке муниципалитета должен быть руководитель-хозяйственник, а сами торговые объекты обязаны по примеру других курортных городов стать своего рода арт-объектами.

У нас межнациональный регион, мы могли бы наполнить наши рынки каким-то смыслом, национальным колоритом. Сейчас Москва активно восстанавливает рынки, они являются точками притяжения, там работают фудкорты и нам тоже нужно над этим работать. Это не только туристическая, но и инвестиционная привлекательность региона, — заключил глава администрации.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта