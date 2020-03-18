В этом году в Крыму будут созданы модельные библиотеки. Цена вопроса — 15 млн рублей

В рамках национального проекта «Культура» в этом году в Крыму модельные библиотеки будут созданы на базе Ленинской центральной районной библиотеки МБУК Ленинского района «Централизованная библиотечная система» и Краснолесской сельской библиотеки-филиала №31 МКУК Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система».

В результате конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры Российской Федерации, на создание модельных муниципальных библиотек Республике Крым выделена субсидия в размере 15 миллионов рублей: Ленинской центральной районной библиотеке – 10 миллионов рублей и Краснолесской сельской библиотеке – 5 миллионов рублей, – цитирует пресс-служба министра культуры Республики Крым Арину Новосельскую.

По словам чиновника, на данные средства, в частности, будут приобретены книжные издания, мебель, современное оборудование, программное обеспечение, подключен высокоскоростной Интернет, а также сотрудники пройдут повышение квалификации. Жителям населенных пунктов республики будет обеспечен доступ к современным универсальным информационно-культурным учреждениям – модельным библиотекам, способным эффективно выполнять информационно-образовательную, культурную и просветительские функции, а также моделировать свою деятельность в соответствии с потребностями общества.