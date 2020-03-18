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В этом году в Крыму будут созданы модельные библиотеки. Цена вопроса - 15 млн рублей
иллюстративное фото: rsl.ru

В этом году в Крыму будут созданы модельные библиотеки. Цена вопроса — 15 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 18:57 18.03.2020

В рамках национального проекта «Культура» в этом году в Крыму модельные библиотеки будут созданы на базе Ленинской центральной районной библиотеки МБУК Ленинского района «Централизованная библиотечная система» и Краснолесской сельской библиотеки-филиала №31 МКУК Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система».

В результате конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры Российской Федерации, на создание модельных муниципальных библиотек Республике Крым выделена субсидия в размере 15 миллионов рублей: Ленинской центральной районной библиотеке – 10 миллионов рублей и Краснолесской сельской библиотеке – 5 миллионов рублей, – цитирует пресс-служба министра культуры Республики Крым Арину Новосельскую.

По словам чиновника, на данные средства, в частности, будут приобретены книжные издания, мебель, современное оборудование, программное обеспечение, подключен высокоскоростной Интернет, а также сотрудники пройдут повышение квалификации. Жителям населенных пунктов республики будет обеспечен доступ к современным универсальным информационно-культурным учреждениям – модельным библиотекам, способным эффективно выполнять информационно-образовательную, культурную и просветительские функции, а также моделировать свою деятельность в соответствии с потребностями общества.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Культура» первая модельная библиотека создана в 2019 году на базе Центральной детской библиотеки им. В. Дубинина МБУК «Керченская Централизованная библиотечная система».

СПРАВКА: Модельная библиотека — это библиотека, имеющая оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов, который является необходимым минимумом для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания населения

В этом году в Крыму будут созданы модельные библиотеки. Цена вопроса - 15 млн рублей

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