В этом году в Крыму и Севастополе раскрыто более 120 преступлений прошлых лет

Сегодня исполняется 67 лет с момента образования криминалистической службы. Именно в этот день в 1954 году указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность прокурора-криминалиста. В канун профессионального праздника мы расскажем о достижениях следователей-криминалистов Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополя.

Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет — одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России. С момента образования ведомственного подразделения на полуострове при непосредственном участии следователей-криминалистов раскрыто свыше 1 тысячи убийств и изнасилований, других тяжких деяний, которые долгие годы оставались нераскрытыми, — отметили в Следкоме.

В Главном следственном управлении по Республике Крым и городу Севастополю в составе Управления криминалистики создан отдел, специализирующийся именно на раскрытии этого вида преступлений. Возглавляет его полковник юстиции Игорь Авдеев. Вместе с тем абсолютно все сотрудники Управления криминалистики принимают участие в этой работе.

Благодаря наступательной позиции следователя и следователя-криминалиста совместно с оперативными службами установлен и привлечен к уголовной ответственности злоумышленник, учинивший в 1999 году расправу над жителем Джанкоя.

Крымские криминалисты и следователи по сей день продолжают изучать и принимать к производству материалы по нераскрытым делам, доставшимся в наследство от правоохранительных органов Украины. Так, заново было возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Джанкойского района: 22 года назад в русле реки Степной было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти, — рассказали в Следкоме.

Вновь проведен уже по российским стандартам ряд следственных действий, более того — установлены дополнительные свидетели совершенного преступления, которые ранее не фигурировали в материалах. Они подтвердили причастность к смерти потерпевшего его знакомого.

В ходе расследования установлено, что в один из дней февраля 1999 года мужчины выясняли отношения. В результате житель Джанкоя избил своего знакомого, ударив также несколько раз острым предметом. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник переместил тело подальше от дома, бросив его в русло реки Степной, где оно было обнаружено.

Всего в текущем году с использованием современной криминалистической техники и экспертных возможностей СК России уже раскрыто 129 преступлений прошлых лет, ряд дел направлен в суд, вынесены обвинительные приговоры.