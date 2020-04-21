В этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ в своих «родных» школах

В этом году выпускники российских школ будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своих школах, а не в соседних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях, — говорится в сообщении.

В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.

На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году отменяется. Призерами признают тех одиннадцатиклассников, которые набрали проходной балл для участия в финале. Они получат соответствующие дипломы.

Также стало известно, что в этом году девятиклассники напишут ОГЭ только по математике и русскому языку. Сдачу экзамена организуют с 9 июня по 31 июля. Более точные даты определятся чуть позже. При этом все предметы по выбору отменяются.