В южнобережном дворце «Карасан» ликвидирован условный пожар

Ялтинские огнеборцы во взаимодействии с экстренными службами города провели показательные пожарно-тактические учения на территории памятника архитектуры. Так, в южнобережном поселке Партенит на территории санаторий «Карасанский», который являются частью дворца «Карасан» прошли такие учения.

Условное озгорание произошло в помещении на первом этаже лечебно-оздоровительного (административного) корпуса во дворце «Карасан». В ходе учения были отработаны вопросы эвакуации работников санатория, спасения пострадавших по выдвижным лестницам, порядок водоснабжения на пожаре, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Вместе с тем проработаны особенности тушения пожара с учётом специфики объекта культурного наследия. В частности, прибывшие на место условного чрезвычайного происшествия пожарно-спасательные подразделения, отработали алгоритм боевого развертывания и тушения условного огня на трёх боевых участках.

Кроме того, огнеборцы в составе звеньев газодымозащитной службы провели поиск и спасение условных пострадавших в задымленных помещениях.

По итогу совместной работы крымских пожарных, администрации объекта и служб взаимодействия условный пожар был успешно ликвидирован. Поставленные цели проведения пожарно-тактических учений достигнуты, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На учения привлекались силы пожарных подразделений Ялтинского местного пожарно-спасательного гарнизона, служб взаимодействия. В ходе проведения учений были задействованы следующие силы и средства от РСЧС, всего: 8 единиц техники и 37 человек, из них от МЧС России — 6 единиц техники и 27 человек.

Фото: ГУ МЧС России по РК.