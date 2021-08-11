В южнобережном поселке Партенит обустроена набережная зона

В курортном поселке Партенит (городской округ Алушта) полностью завершены работы по благоустройству набережной зоны. Капитальный ремонт объекта проводился в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Совмином Крыма.

Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Нефтегазэнергострой».

Подрядной фирмой были выполнены следующие работы: уложена тротуарная плитка (1 450 кв. метров), залито новое асфальтобетонное покрытие (350 кв. метров), установлено ограждение из нержавеющей стали, включая поручни трапов (232 погонных метра), проведен комплекс монолитных работ, зашивка двух террас ламинированной доской (62 кв. метра), установка скамеек (25 шт.), урн (13 шт.), пляжных кабинок (6 шт.), — перечислили в республиканском правительстве.

Но главное даже не это. Важно, что обновленная набережная – общедоступна.

Променадная зона и пляж открыты для всех, — подтвердила глава администрации Алушты Галина Огнева.